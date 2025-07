LOSC ‍: Olivier Giroud se balade dans les rues de Lille

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

Olivier Giroud à Lille, c'est déjà fait puisque la star française est arrivée dans la cité nordiste et s'y balade avec le maillot du LOSC sur le dos.

Ce mardi, le LOSC a fait signer un nouveau joueur, mais il ne s’agit pas d’Olivier Giroud. Le club nordiste a annoncé la venue de son nouveau gardien Arnaud Bodart, neveu de Gilbert Bodart, l’ancien gardien des Girondins de Bordeaux et des Diables Rouges. Le portier qui était la saison passée au FC Metz, est donc promu d’une division mais pas avec les Grenats, puisqu’il rejoint les Dogues pour deux saisons.

🚨Olivier Giroud est en train de poser avec le maillot du LOSC ! ❤️🤍👀



L’officialisation arrive… ⏳ pic.twitter.com/EWUisXVVU2 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 1, 2025

Mais ce mardi soir, tous les regards étaient tournés vers Olivier Giroud, qui a signé son contrat et a passé sa visite médicale. Mais son transfert ne sera officialisé que ce mercredi et en attendant, le champion du monde 2018 a décidé de faire un tour de la ville avec le maillot du LOSC sur le dos. Un succès garanti à travers les plus grands monuments de la ville nordiste.