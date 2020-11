LOSC : OL, OM, un club fait rêver Christophe Galtier

Dans : LOSC.

Entraineur confirmé de Ligue 1 à 54 ans, Christophe Galtier a construit progressivement sa carrière.

Ancien joueur de l’OM, il a connu le devant de la scène comme adjoint d’Alain Perrin à l’OL, avant de devenir un exemple de longévité à Saint-Etienne, puis de confirmer du côté de Lille. Prenant la suite d’un effectif construit pour Marcelo Bielsa, l’entraineur des Dogues a su tirer le meilleur des promesses recrutées par Luis Campos, pour faire désormais du LOSC un candidat au podium chaque année. Une réussite qui lui ouvre encore d’autres portes, puisqu’il était annoncé du côté de l’OM en cas de départ d’André Villas-Boas, ou à l’OL quand Rudi Garcia finira son contrat, et probablement son aventure avec Lyon, en juin prochain. Interrogé par L’Equipe à ce sujet, Christophe Galtier a asséné ses vérités.

« Je n'ai jamais parlé à M. Eyraud ni à l'un de ses collaborateurs. Mes conseillers non plus. Pareil avec Lyon. Je n'ai passé qu'un an à l'OL et c'est une frustration, mais je devais partir quand Alain Perrin est parti. J'ai gardé de bonnes relations à Lyon, M. Aulas sait que je suis un homme honnête et droit. Il s'est créé un lien entre lui, ses amis et moi, mais il n'y a eu aucun contact. Après, je préfère entendre que je vais aller à Marseille ou à Lyon, plutôt qu'aux Caillols (son club formateur), ça prouve que ça va bien. J'ai un objectif intime, un endroit où j'aimerais être un jour l'entraîneur. Ce n'est pas fou ou ambitieux, mais je ne vous le dirai pas. Seule mon épouse le sait », a lancé Christophe Galtier qui garde donc le mystère total sur le club qu’il rêve d’entrainer. Les paris sont ouverts.