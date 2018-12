LOSC : Non, Nicolas Pépé ne trahira pas Lille au mercato

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2022, Nicolas Pépé sera assurément très courtisé sur le marché des transferts dans les prochaines semaines.

Avec 5 passes décisives et 12 buts, l’international ivoirien a crevé l’écran et plusieurs cadors européens ont d’ores et déjà coché son nom en vue du mercato. Néanmoins, l’ancien attaquant du SCO d’Angers a confirmé dans les colonnes de La Voix du Nord qu’un départ cet hiver était quasiment impossible. Gérard Lopez et le joueur lui-même ont convenu qu’il était hors de question que le joueur abandonne le navire lillois en pleine saison. D’autant que le LOSC est sur le podium à mi-parcours…

« Terminer la saison au LOSC ? Pour moi, c'est certain. Comme le président l'a dit, j'ai décidé de finir la saison à Lille et à la fin de celle-ci, rien ne sera fait. Je suis sous contrat jusqu'à 2022. J'ai l'idée de terminer cette saison à Lille et, pourquoi pas, arracher une place européenne, ce serait beau » a expliqué Nicolas Pépé, pour qui un départ au mercato hivernal n’aurait que très peu d’intérêt. Le Bayern Munich, Arsenal et les autres clubs intéressés sont donc prévenus. Il faudra patienter jusqu’à cet été pour tenter de recruter celui qui est déjà considéré comme une future star mondiale.