LOSC : Nicolas Pépé à Arsenal, pour 80ME, Lille le confirme !

Dans : LOSC, Mercato, Premier League.

Invité ce mercredi soir de RMC, Gérard Lopez a mis un terme aux rumeurs sur le transfert de Nicolas Pépé en confirmant que l'international ivoirien, très convoité lors de ce mercato, allait bel et bien s'engager rapidement avec Arsenal.

Et le président du LOSC a même confié les détails de cette opération historique pour le club nordiste. « Nicolas Pépé ira à Arsenal, c’est ce qu'il a choisi, je pense que la signature devrait être officialisée dans les 24 heures qui viennent. Le prix ? C’est 80ME en fixe. Si on avait poussé la transaction un peu plus loin, on aurait eu 5 ou 6 offres du même ordre. En discutant avec Nico et ses agents, cela se centrait sur quelques clubs donc on a préféré se focaliser sur deux projets qui intéressaient le joueur », a précisé Gérard Lopez, qui sait qu'il va perdre un sacré joueur, mais qui en contrepartie va gagner un paquet d'argent. Un an après avoir frôlé le précipice financier, Lille est désormais sur une autre planète, Nicolas Pépé aura bien contribué à ce come-back du LOSC.