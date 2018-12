LOSC : Mercato, Nicolas Pépé sort du silence

Dans : LOSC, Mercato.

Auteur d’un match retentissant face à Nîmes ce dimanche, Nicolas Pepe donne l’eau à la bouche à tous les observateurs venus pour le recruter.

L’attaquant ivoirien marche sur l’eau et pose même son club en dauphin du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue 1. Sa réussite offensive avec 12 buts et 5 passes décisives fait de lui le joueur à la valeur marchande la plus élevée au sein du LOSC et ce n’est pas anodin pour un club qui a beaucoup souffert financièrement, et n’est pas totalement tiré d’affaire à ce niveau. Alors, malgré les promesses de ses dirigeants, les Dogues conserveront-ils leur leader offensif cet hiver, en dépit de l’intérêt de gros clubs, et notamment d’Arsenal, très séduit ?

Si le doute est toujours permis, le joueur n’est pas du tout dans l’état d’esprit de changer d’air, comme il l'a confié à bein SPORTS. « Je veux rester et je me concentre sur ma saison pour cela. On peut faire un très très gros truc et on en est conscient », a prévenu l’ancien d’Angers, persuadé que cette place sur le podium peut perdurer jusqu’au bout. Auquel cas, non seulement la valeur de Nicolas Pépé continuerait de grandir, mais en plus le LOSC pourrait toucher le jackpot de la Ligue des Champions au bout. Une participation prestigieuse à la C1, mais avec quelle équipe ? Là, ce serait une autre histoire.