LOSC : Maignan, un prix qui excite l'Europe

Dans : LOSC.

Considéré comme l’un des tout meilleurs gardiens de Ligue 1, Mike Maignan bénéficie d’une belle cote sur le marché des transferts. Car en plus de ses bonnes performances, le portier du LOSC se retrouve dans une situation contractuelle favorable pour ses courtisans en Europe.

Pendant que le Paris Saint-Germain se réjouit des exploits de Keylor Navas en Ligue des Champions, Lille peut être tout aussi fier de Mike Maignan (25 ans). Le portier français se montre décisif match après match en Ligue 1, d’où son statut de troisième gardien de l’équipe de France, et sa cote en hausse sur le marché des transferts. On a en effet évoqué de possibles approches du Borussia Dortmund et de Tottenham, où Mike Maignan pourrait compenser l’éventuel départ d’Hugo Lloris.

Mais ce n'est pas tout. Selon les informations de Calciomercato, le Milan AC s’ajoute également à la liste de ses prétendants. Le Lillois collerait au profil recherché par le directeur sportif Paolo Maldini, qui souhaite assurer ses arrières étant donné que Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat en juin prochain, ne parvient toujours pas à s’entendre avec ses dirigeants. Nul doute que le dirigeant italien se souvient de ses confrontations avec le LOSC de Mike Maignan en Europa League en première partie de saison.

Le record de Maignan

Et s’il s’est renseigné, le DS a dû être surpris d’apprendre la situation de l’international tricolore, seulement lié au club nordiste jusqu’en 2022, et dont le prix ne dépasserait pas les 12-13 millions d’euros ! Autant dire qu’à ce prix, Mike Maignan serait une affaire en or à ne surtout pas rater. On peut donc s’attendre à voir d’autres clubs s’intéresser au dernier rempart du LOSC qui compte déjà 18 clean sheets cette saison en Ligue 1, soit le meilleur total parmi les cinq principaux championnats européens. Difficile de passer inaperçu avec une telle statistique.