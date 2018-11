LOSC : Maignan remercie Lille de l'avoir sorti de la galère du PSG

Dans : LOSC, PSG, Ligue 1.

Longtemps gardien des équipes de jeunes du Paris Saint-Germain, Mike Maignan a finalement quitté le club de la capitale en 2015.

Et c’est du côté du LOSC que le portier de 23 ans s’est engagé. Un choix que le principal intéressé, désormais titulaire indiscutable au sein d’une équipe 3e de Ligue 1, ne regrette pas du tout. Bien au contraire même puisque sur l’antenne de Canal Plus, Mike Maignan a remercié le LOSC de lui avoir fait confiance, alors que personne ne semblait enclin à lui donner sa chance avec les professionnels du côté de Paris.

« Mon départ du PSG ? Ce n’est pas une déception parce que je m’épanouis là où je suis, je prends du plaisir. Lille m’a bien accueilli. Si j’étais resté au PSG, je n’aurais pas encore débuté dans l’élite, et Lille m’a donné cette chance. Un mois après mon arrivée, j’ai eu la chance de jouer mon premier match pro. Paris, je n’y pense plus. Areola ? On a eu un parcours différent, il était déjà chez les pros quand j’étais chez les jeunes. J’ai préféré aller à Lille » a confié Mike Maignan, conscient qu’il aurait été très difficile de se faire une place au Paris Saint-Germain, malgré sa progression fulgurante. Il n’y a qu’à voir la situation d’Alphonse Areola, toujours pas titulaire indiscutable, pour s’en rendre compte.