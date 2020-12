LOSC : Lopez et ses emprunts à 12 %, ça dégage savoure Martel

Dans : LOSC.

Dans quelques jours, le Lille OSC va changer de direction, puisque Gérard Lopez va notamment laisser sa place de président à Olivier Létang.

Même si le club nordiste est à son top sur le terrain, avec une place de leader en Ligue 1 et une qualification pour les seizièmes de finale de l’Europa League, le LOSC était en train de sombrer en coulisses. Afin d’éviter tout faillite, sachant que les Dogues ont une énorme dette de 125 millions d’euros à payer, Gérard Lopez va donc quitter son poste de président. En vendant le club à un fonds d'investissement, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois va donc permettre à Olivier Létang de revenir sur le devant de la scène. Une bonne nouvelle pour Gervais Martel, qui en a profité pour tacler Lopez…

« Olivier Létang à Lille ? Olivier est certainement un mec qui a connu Lens à la fois en couleurs et en noir et blanc quand Lens avait des résultats. À l’inverse du précédent président si vous voyez ce que je veux dire. Il a été écrit partout pendant le confinement que Gérard Lopez était le nouveau conseiller financier de la Ligue. Mais bon, pour emprunter avec des intérêts à 12 %, Gilbert Montagné n’a même pas besoin de son labrador. Létang c’est mieux que Lopez ? Ça n’a rien à voir. Au LOSC, il y avait un mec qui sortait des voitures. Il était partout et nulle part. Et maintenant, il y a un mec qui connaît le football. Ce sera forcément un plus pour Lille », a lancé, sur 20 Minutes, l’ancien président de Lens, qui estime donc que le LOSC sera gagnant au change avec Létang, surtout en termes de gestion financière et humaine. Mais au niveau sportif par contre, la donne ne sera peut-être pas aussi positive, même si l’ancien directeur sportif du PSG a fait de belles choses avec Rennes ces dernières années...