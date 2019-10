LOSC : Lopez dévoile les secrets de sa machine à cash

Dans : LOSC, Ligue 1, Mercato.

80 ME pour Nicolas Pépé, 23 ME pour Rafael Leao, 22 ME pour Thiago Mendes, 9 ME pour Anwar El Ghazi, 9 ME pour Youssouf Koné… Cet hiver, l’or a coulé dans les caisses du Lille OSC au mercato. Et pour cause, les dirigeants nordistes ont surfé sur la belle saison de l’équipe de Christophe Galtier pour se refaire une santé financière. Mais toutes ces belles ventes ne sont pas uniquement dues au travail de l’entraîneur des Dogues. En effet, Luis Campos et toute son équipe de scouting sont également à féliciter. Dans les colonnes du média espagnol AS, le président Gérard Lopez a dévoilé ses secrets les mieux gardés.

« Luis Campos ne peut pas être sur 300 terrains en même temps. Luis et son équipe, 29 personnes travaillent avec lui, étudient d’abord des données et ensuite sélectionnent les joueurs à superviser. Nous avons une base de données de scouting qui est unique. Nous analysons des données plus complexes, comme le rapport entre un joueur et un système. (...) C’est un schéma complexe, mais facilité par notre logiciel. Les affaires, c’est savoir recruter. Vendre sans savoir recruter ne te mène nulle part. Pour savoir vendre, il faut savoir recruter. C’est l’une des forces de notre projet et tous les clubs n’ont pas cet équilibre. (...) C’est un projet basé sur les jeunes joueurs, nous sommes l’effectif le plus jeune de Ligue 1 et de la Ligue des Champions, c’est un projet très dynamique, basé sur les ventes et les arrivées, fondé sur les technologies en matière de scouting » a commenté le Luxembourgeois, un brin fanfaron alors que tout roule pour Lille. Mais on le sait, ce genre de système peut vite se casser la figure en cas de mauvaise saison sur le plan sportif.