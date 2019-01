LOSC : Lille se fritte avec l'Ajax dans le sprint final du mercato

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Fodé Ballo-Touré ayant été transféré à Monaco au début du mercato, le LOSC se retrouve presque obligé de recruter un latéral gauche avant le 31 janvier. Et depuis plusieurs semaines maintenant, les Dogues ont fait du jeune Domagoj Bradaric leur priorité. Problème : les négociations sont très serrées avec le club croate d’Hadjuk Split. Néanmoins selon L’Equipe, une nouvelle proposition a été soumise ce mardi par la direction nordiste.

« Le LOSC a très récemment formulé une nouvelle offre à hauteur de 6M€, plus 10% de plus-value à la revente. Mais l'Ajax d'Amsterdam a parallèlement formulé une proposition à la même hauteur » explique le site du quotidien national. Autant dire que ce dossier paraît bien compliqué pour l’actuel 2e de Ligue 1. Mais avec Luis Campos dans ses rangs, Lille a toujours une chance de rafler la mise, et de conclure en beauté ce mercato où la stabilité et le bon sens ont pour l’instant primé sur tout le reste.