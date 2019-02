LOSC : Lille met Thiago Mendes aux enchères en Chine

Dans : LOSC, Mercato, Foot Mondial.

Alors qu'il dispose d'un bon de sortie de la part du Lille OSC, Thiago Mendes reste dans le viseur de plusieurs clubs chinois.

Pour équilibrer ses comptes en ce début d'année 2019, le club nordiste comptait sur un transfert de Thiago Mendes durant le mercato hivernal. Mais faute d'avoir trouvé un accord avec une formation européenne, le Paris Saint-Germain n'ayant par exemple pas transformé son intérêt en offre concrète, le milieu de 26 ans est toujours un Dogue. Titulaire lors des derniers matchs de Lille, le Brésilien n'est pourtant pas encore certain de rester au Domaine de Luchin jusqu'à la fin de la saison. Sachant que le marché chinois est ouvert jusqu'au 28 février, tout est permis pour Mendes.

Selon UOL Esporte, son départ vers la Chine reste tout à fait possible, vu que « trois clubs chinois sont intéressés par Thiago Mendes ». Si les noms du Dalian Yifang et du Guangzhou Evergrande ont circulé, le média auriverde n'évoque pas ses courtisans, mais précise toutefois que « les dirigeants lillois ont donné carte blanche aux agents pour lui trouver une porte de sortie, à condition que le club intéressé offre 20 millions d'euros à Lille ». Une somme raisonnable pour un milieu défensif de ce niveau. Autant dire que le LOSC fera tout son possible pour vendre son élément central au cours des 20 prochains jours. Pas forcément bon signe pour Christophe Galtier, qui va donc devoir faire avec ce tracas, alors que son groupe se bat pour rester sur le podium de la Ligue 1... Mais il en va ainsi avec le projet de Gérard Lopez.