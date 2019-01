LOSC : Lille fonce sur ce milieu de Premier League, ça va surprendre

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Tandis que Fodé Ballo-Touré a d’ores et déjà fait ses valises au mercato, Lille pourrait bien perdre un nouvel homme fort avant le 31 janvier.

Effectivement, Thiago Mendes fait partie des joueurs ayant un bon de sortie, et plusieurs équipes dont le Paris Saint-Germain ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour le joueur. Ainsi, RMC Sport dévoile que le potentiel successeur du Brésilien a d’ores et déjà été identifié par l’état-major lillois, qui apprécie tout particulièrement le style de Pedro Obiang, simple remplaçant avec West Ham cette saison.

L’Espagnol de naissance, qui a débuté sur le banc le choc face à Arsenal samedi (1-0), songe à quitter Londres. Mais pour cela, il faudra que les Dogues envoient du lourd au mercato. Effectivement, les Hammers ne comptent pas lâcher Pedro Obiang pour un chèque inférieur à 10 ME. Cela tombe bien, Lille pourrait satisfaire la gourmandise de West Ham, qui a déjà refusé une proposition de la Fiorentina depuis le début du mercato hivernal. Milieu relayeur de 26 ans, Pedro Obiang joue à West Ham depuis 2015 (102 matchs, 3 buts) et compte 1 sélection avec la Guinée Equatoriale.