LOSC : Lille devait gagner, Galtier peste... contre l'arbitrage

Dans : LOSC, Ligue 1.

Christophe Galtier (entraîneur de Lille après le match nul 1-1 à Reims) : « Il y a eu beaucoup de faits de matchs qui font que tout le monde peut être frustré. On était venu avec l'intention de gagner face à cette équipe difficile à manœuvrer. Ça s'est un peu plus ouvert après l'ouverture du score. Je pensais qu'on allait profiter de ça pour avoir d'autres situations mais elles ne se sont pas présentées. Je pense qu'il y a une erreur sur le but du Stade de Reims. Après avoir consulté les règlements et recommandations concernant le bras et le buste sur un hors-jeu... Mon point de vue me fait dire qu'Oudin est hors-jeu. Quant à la main en fin de match dans notre surface, elle n'a pas à être sifflée car elle a lieu suite à un dégagement du même joueur, du pied. C'est le règlement... Au classement ? Je regarde le 4ème. Il reste 7 matchs, donc 21 points à distribuer. Il faut gagner pour finir au moins sur le podium ».