LOSC : Lille confirme pour Ben Arfa

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Le président du LOSC a confirmé l'intérêt du club nordiste pour Hatem Ben Arfa, totalement libre depuis son départ de Bordeaux en 2021.

Olivier Létang connaît très bien Hatem Ben Arfa, puisque l’actuel patron de Lille a déjà travaillé avec le joueur formé à Lyon que ce soit au PSG, ou au Stade Rennais, où il avait convaincu Ben Arfa de signer. On le sait l’histoire d’amour entre le joueur tricolore et le club breton s’est mal terminée, tout comme celle entre Létang et Rennes. Depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur l’intérêt du LOSC pour celui qui a quitté Bordeaux l’an passé en suscitant plus d’interrogations qu’autre chose. Mais à 34 ans, le milieu offensif français n’a pas l’intention de prendre sa retraite, et son énième retour en Ligue 1 semble désormais possible. Interrogé ce samedi en marge de la présentation de l’international kosovar, Edon Zhegrova, Olivier Létang a confirmé que Ben Arfa était effectivement une piste sérieusement étudiée par le club nordiste. Cependant, la signature de ce dernier n’est pas acquise.

Ben Arfa n'est pas encore à Lille, mais...

Le président de Lille a en effet précisé dans quelles conditions Hatem Ben Arfa pourrait venir renforcer l’effectif de Jocelyn Gourvennec. « Hatem Ben Arfa est un joueur libre et il a des qualités. Il fait partie des potentiels joueurs intéressants pour nous. La première étape qui est un accord avec le club de Moscou pour le départ de Yusuf Yacizi n’a pas été franchie donc je ne peux pas vous en dire plus. Tant que les choses ne sont pas finalisées, tout peut se passer », a clairement précisé Olivier Létang. Hatem Ben Arfa devra donc encore patienter avant de savoir s'il reprendra du service dès ce mercato d'hiver en Ligue 1, le milieu de terrain n'étant pas du genre à forcer le passage pour signer dans un club.