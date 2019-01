LOSC : Lille a tout prévu si une attaque arrive au mercato !

Dans : LOSC, PSG, Mercato.

Toujours à la recherche d’un deuxième milieu de terrain, après la signature de Leandro Paredes, le Paris Saint-Germain insiste pour Idrissa Gueye.

Alors que le Sénégalais attend un accord avec impatience, les deux clubs ne parviennent pas à s'entendre. Tout peut encore bouger dans la dernière ligne droite du mercato. Mais en cas d’échec pour l’ancien Lillois, le leader de Ligue 1 aurait prévu de s’attaquer au LOSC justement. En effet, le PSG envisagerait une tentative pour le Brésilien Thiago Mendes (26 ans). Pourtant, cela n’a pas l’air d’inquiéter son entraîneur Christophe Galtier avant la réception de Nice vendredi.

« Thiago Mendes fait, comme les autres, une bonne préparation pour le match. Tout me laisse penser qu'il sera de la partie contre Nice, a rassuré le technicien. Thiago Mendes n'est pas perturbé par ce mercato. Il est mature, a de l'expérience. Il sait très bien quelle est sa situation et il me montre des signes sur lesquels il est prêt à jouer contre Nice. Il reste très peu de temps. Si Thiago Mendes devait rester, en tant qu'entraîneur, je serais satisfait. S'il devait partir, tout a été préparé pour le remplacer. » Deuxième de Ligue 1, le LOSC ne compte pas s’affaiblir en pleine course pour le podium.