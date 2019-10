LOSC : Lille a arnaqué Arsenal avec Pépé, il est choqué

Dans : LOSC, Mercato, Premier League.

C’est un transfert historique qui a eu lieu cet été entre Arsenal et Lille. Le départ de Nicolas Pépé pour 80 ME représente bien évidemment la plus grosse vente jamais réalisée par le club nordiste, mais aussi l’achat le plus important effectué par le club londonien. Et après neuf matchs, un but (sur pénalty) et deux passes décisives, l’attaquant ivoirien déçoit les observateurs. Certains sont déjà sans pitié avec Nicolas Pépé, qui représente même une géante blague pour Martin Keown, ancien défenseur légendaire d’Arsenal.

« Si vous pensez à l’époque d’Arsène Wenger, il n’aurait jamais mis en danger l’évolution d’un jeune joueur avec une telle recrue. C’est pourtant ce qu’ils sont en train de faire avec Bukayo Saka. On peut se demander si Pépé va finir par s’intégrer dans l’équipe. C’est vraiment un montant incroyable qui a été payé, et Lille a déposé le chèque à la banque en se marrant bien. C’est encore tôt, et peut-être que le joueur va se réveiller et nous faire mentir, mais je n’ai rien vu par rapport à ce que j’attends de lui », a livré le consultant de BT Sport, qui rappelle qu’avec ce prix de 80 ME, certains se sont offerts Edinson Cavani, Kevin De Bruyne ou Angel Di Maria dans un passé pas si lointain.