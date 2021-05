LOSC : Laurent Blanc favori pour remplacer Christophe Galtier

Dans : LOSC.

Le départ de Christophe Galtier du LOSC est plus que probable, titre de Champion de France ou pas. Et Laurent Blanc est désormais considéré comme le favori numéro 1 pour le remplacer à Lille.

Christophe Galtier est peut-être à quelques jours de signer un énorme exploit aux commandes du club de Lille. Actuel leader du classement de Ligue 1, le club nordiste pourrait en effet être sacré Champion de France ce dimanche si le LOSC s’imposait ou faisait match nul et que dans le même temps le Paris Saint-Germain tombait face au Stade de Reims. Mais cela ne changera probablement rien à l’avenir de l’entraîneur de 54 ans, lequel est sur le départ. Olivier Létang s’est donc mis en quête d’un nouvel entraîneur pour Lille, et à priori le président du LOSC aurait déjà fait un choix. Plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines du côté du Domaine de Luchin, mais un favori semble peu à peu s’imposer.

Et ce favori n’est autre que Laurent Blanc, un entraîneur qu’Olivier Létang connaît bien pour l’avoir côtoyé au Paris Saint-Germain. A 55 ans, le champion du monde 98 avait coupé avec le football suite à son limogeage du PSG en 2016, mais en décembre il s’est engagé avec le club qatari d’Al-Rayyan. Ce passage à Doha ne devrait pas s’éterniser pour Laurent Blanc dont le retour en Ligue 1 a été évoquée la semaine passée, par exemple à Lyon. Et selon la Voix du Nord, l’ancien entraîneur de Paris, de Bordeaux et évidemment de l’équipe de France « tient la corde » pour remplacer Christophe Galtier pour la saison prochaine. Il est vrai qu’en Ligue 1 Blanc a fait ses preuves, tout comme en Ligue des champions, une compétition qu’il pourrait retrouver avec Lille puisque le LOSC est en très bonne position pour finir à l’une des deux premières places du classement de L1.