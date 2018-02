LOSC : La pire opération jamais réalisée par Luis Campos au mercato ?

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 2.

Interdit de recrutement en raison de ses difficultés financières, le LOSC a depuis passé son temps à tenter de faire revenir ses joueurs prêtés. Il aura fallu attendre la toute fin du mercato pour réussir cette mission avec le buteur sud-africain Lebo Mothiba, qui a réalisé une très belle première partie de saison avec le voisin valenciennois.

Mais pour obtenir gain de cause alors que rien n’obligeait VA à rendre le joueur, Lille a tout de même du débourser 1 ME pour un joueur dont il payait déjà le salaire. Une très mauvaise affaire financière du début à la fin, même si ce retour de prêt, payant, était le seul moyen pour Lille de se renforcer cet hiver. Loin des ambitions de Luis Campos, arrivé de Monaco comme le grand manitou des transferts, et qui doit pour le moment se contenter d’opérations où il limite tant bien que mal la casse. De son côté, Valenciennes a perdu son avant-centre titulaire, mais grâce à son retour payant, le club nordiste a pu s’offrir l’ancien guingampais Sloan Privat.