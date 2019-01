LOSC : La DNCG rend son verdict, le mercato se débloque !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Il y a un mois, la DNCG auditionnait le LOSC, un an après le cataclysme de décembre 2017 (interdiction de recrutement et rétrogradation à titre conservatoire). Cette fois, aucune décision forte n’a été prise à l’encontre du club nordiste, rapporte La Voix du Nord. En effet, le gendarme financier de la Ligue a simplement annoncé que la masse salariale du club serait toujours encadrée, comme c’est le cas depuis plusieurs mois.

« Dans les faits, cela va permettre au LOSC d’avancer dans son mercato d’hiver, mais, comme on pouvait s’y attendre, l’obliger à vendre dès le mois de janvier pour équilibrer son budget. Le premier départ pourrait d’ailleurs intervenir dans les prochaines heures avec le latéral gauche Fodé Ballo-Touré » rapporte le média local. Une vente du défenseur de 22 ans pourrait rapporter entre 12 et 14 ME aux dirigeants nordistes. Et celle-ci serait plutôt en bonne voie… La destination de l'ancien Parisien reste néanmoins un mystère.