Dans : LOSC, Ligue 1.

La décision prise mardi par la DNCG de maintenir Lille en Ligue 1 suite à la présentation d'un plan de financement par Gérard Lopez a surpris pas mal de monde, le montage financier étant assez complexe pour ne pas dire nébuleux. Sur la chaîne L'Equipe, Grégory Ascher a dit tout le mal qu'il pensait de ce choix de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion.

Pour le journaliste de L'Equipe et de RTL2, le gendarme financier du foot s'est ridiculisé. « Menacer Lille toute la saison et accepter que le club puisse continuer en Ligue 1 alors qu’ils ont un emprunt à un taux monstrueux, on parle de 18 à 20%. On n’a pas établi la traçabilité de l’argent qu’ils ont déposé sur ce compte (...) Là pour le coup ce sont des pinpins à la DNCG. Ils ont déjà été beaucoup plus sévères avec d’autres clubs. Là les garanties, elles sont dingues (...) Lille ne joue pas une coupe d’Europe, n’arrivera pas à vendre ses joueurs à un prix très cher. Quand un club va appeler Lille pour savoir combien un joueur est à vendre et qu’on va leur dire 15, 20, 25ME et bien on va leur répondre que ce sera 8ME car on sait qu’ils sont pris à la gorge. Je souhaite le meilleur aux supporters, mais sincèrement pour moi cet argent est virtuel et je ne comprends pas pourquoi la DNCG les laisse repartir. Pour moi c’est scandaleux », a lancé Grégory Ascher. La DNCG appréciera...