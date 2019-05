LOSC : L'Atlético Madrid lance un raid à Lille au mercato !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Liga.

Lucas Hernandez vendu au Bayern Munich pour 80 ME, Diego Godin en fin de contrat tout comme Filipe Luis et Juanfran… C’est un mercato très agité que s’apprête à vivre l’Atlético Madrid cet été. Et pour combler tous ces départs, les Colchoneros souhaitent mettre les gros moyens. D’autant que l’avenir de joueurs clés comme Saul Niguez ou Antoine Griezmann est également incertain. L’une des pistes de l’Atlético mène tout droit en Ligue 1, et plus précisément à Lille. En effet, le profil de Thiago Mendes plaît beaucoup à Diego Simeone.

A en croire les informations de Globo Esporte, une source brésilienne généralement bien informée, une offre de 25 ME est en préparation. Gérard Lopez, qui ne pourra pas retenir Nicolas Pépé, acceptera-t-il de céder un autre de ses cadres au mercato ? Il est trop tôt pour le dire. Mais à n’en pas douter, son stratège du milieu de terrain sera très convoité. Cet hiver déjà, Thiago Mendes figurait dans le viseur de clubs chinois… et du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si l’Atlético Madrid trouvera les arguments nécessaires pour faire céder le président luxembourgeois des Dogues.