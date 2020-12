LOSC : Jonathan Bamba sur le départ à Lille ?

Dans : LOSC.

Auteur d'une très bonne saison, Jonathan Bamba intéresse le FC Séville.

Arrivé libre à Lille en 2018, Jonathan Bamba s'est rapidement intégré dans son nouveau club. Auteur de 13 buts dès sa première saison sous les couleurs lilloises, l'attaquant a par la suite accusé le coup, n'inscrivant qu'un seul but l'année suivante. Cette saison, le joueur de 24 ans a retrouvé son meilleur niveau. Impliqué dans 12 buts (6 buts, 6 passes), il est l'un des hommes forts du système offensif de Christophe Galtier. Des performances qui lui ont notamment permis d'être élu meilleur joueur de Ligue 1 au mois d'octobre, devant Mbappé et Ben Yedder. De telles prestations ne passent jamais inaperçues, et le FC Seville aurait coché son nom pour se renforcer en vue de la saison prochaine.

D'après les informations d'Estadio Deportivo, le Français plaît beaucoup à Monchi, directeur sportif du club andalou. L'Espagnol s'était déjà renseigné sur Jonathan Bamba lors de son premier passage à Séville en 2017. À 3 points du podium en Liga et qualifiés pour les 8e de Ligue des Champions, les Espagnols réalisent une bonne saison, en s'appuyant notamment sur plusieurs recrues venant de Ligue 1 qui se sont imposés rapidement : Jules Koundé, Diego Carlos ou Lucas Ocampos notamment. De quoi pousser les dirigeants à continuer avec cette stratégie. Jonathan Bamba est estimé à 20 millions d'euros. Si un transfert semble compliqué à réaliser cet hiver, le natif d'Alfortville pourrait être tenté par un départ l'été prochain. Alors que le LOSC vient de changer de propriétaire, il ne serait pas surprenant de voir plusieurs éléments importants quitter le club lors de la prochaine intersaison.