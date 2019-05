LOSC : Joker à Barcelone, il fait saliver Lille

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Liga.

Auteur d’une saison à couper le souffle, Nicolas Pépé va faire ses valises au mercato. Et pour le remplacer, le LOSC vise Trincão, un jeune ailier très prometteur évoluant à Braga. Mais les dirigeants nordistes étudient d’autres pistes, moins onéreuses. Selon les informations de beIN SPORTS, le LOSC est ainsi intéressé par un prêt de Malcom, remplaçant depuis son arrivée au FC Barcelone, et qui peine réellement à convaincre Ernesto Valverde.

L’ancien bordelais, apparu à 14 reprises en Liga (1 but) pourrait avoir des envies d’ailleurs même s’il y a quelques semaines encore, il confiait publiquement vouloir se battre pour gagner sa place au Barça. Un état d’esprit respectable, mais une offre de Lille, qui participera à la Ligue des Champions la saison prochaine, pourrait évidemment le faire réfléchir. Et tout le monde sortirait gagnant de cette histoire… Reste maintenant à voir si du côté de Luis Campos, on souhaitera intégrer une option d’achat dans ce deal.