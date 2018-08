LOSC : Jérémy Pied arrive gratos à Lille

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Lancé dans un mercato assez stupéfiant, et même s'il ne peut pas aligner la totalité de ses renforts à cause de la DNCG, le club de Lille s'apprête à faire signer un joueur de plus. Ce lundi, la Voix du Nord annonce en effet que Jérémy Pied, laissé libre par Southampton, s'est entendu avec les dirigeants du LOSC pour un contrat de deux ans.

Le défenseur formé à l'Olympique Lyonnais doit encore passer ce lundi sa visite médicale avant de signer avec Lille. Le quotidien nordiste rappelle que Jérémy Pied sort de deux saisons compliquées en Premier League et son retour en Ligue 1 est une occasion de se relancer.