LOSC ‍: Hamza Igamane arrive à Lille pour 12 ME

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

Après Olivier Giroud, Lille va s'offrir un deuxième avant-centre cet été. Les Dogues ont convaincu les Glasgow Rangers de leur céder Hamza Igamane.

Coqueluche des scouts européens depuis plusieurs mois, Hamza Igamane fait rêver beaucoup de clubs. Arrivé aux Glasgow Rangers à l'été 2024, l'attaquant marocain n'a pas trainé pour se faire un nom avec 16 buts en 48 matchs. De quoi susciter l'enthousiasme des clubs européens dont le LOSC. Le club présidé par Olivier Létang va finalement avoir le dernier mot dans le dossier. Selon les informations de Fabrice Hawkins, Lille a trouvé un accord de principe avec le club écossais pour le transfert du buteur âgé de 22 ans.

🚨Accord de principe Lille - Glasgow Rangers pour le transfert d’Hamza Igamane. Lille est prêt à payer autour de 12M€. Contrat de 3 ans avec 1 année en option. Si tout va bien le joueur va voyager ce jeudi pour passer sa VM à Lille. pic.twitter.com/LZJjAIyBc5 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 26, 2025

L'opération va se conclure pour une somme de 12 millions d'euros. Le journaliste de RMC Sport précise qu'Igamane devrait s'engager pour trois ans avec une année supplémentaire en option. Son arrivée à Lille pour la visite médicale est prévue jeudi, soit le lendemain du barrage retour de Ligue des champions contre Bruges. Une issue logique pour un joueur qui a refusé d'entrer en jeu le week-end dernier, réclamant à tout prix son transfert.