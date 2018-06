LOSC : Gérard Lopez fait encore une promesse osée au mercato

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Maintenu en Ligue 1 sportivement et également économiquement, Lille peut souffler un bon coup.

Après de nombreuses mises en garde, des emprunts inquiétants et une situation financière fragile, le LOSC a tout de même passé l’écueil de la DNCG en ce mois de juin, même si certains se demandent comment. Désormais le club nordiste va se concentrer sur la saison prochaine avec des moyens limités, puisque les transferts seront encadrés et la masse salariale surveillée. De quoi provoquer de gros départs alors que les Dogues espèrent de belles ventes pour rééquilibrer le budget. Mais de son côté, fidèle à ses habitudes, Gérard Lopez préfère voir le positif et annonce même un mercato offensif avec des arrivées.

« On a une idée assez claire de ce que l’on veut faire. Il y a entre quatre et cinq joueurs qui vont partir. L’idée, c’est aussi de faire venir un cadre par ligne, c’est une priorité. C’est quelque chose que Bielsa n’avait pas voulu à l’époque. Au total, on sera donc, je pense, à sept ou huit arrivées », a fait savoir le propriétaire lillois, qui va rencontrer Christophe Galtier dans les prochains jours pour faire le point. « Aujourd’hui, dire que Christophe ne sera pas là, c’est faux. Mais comme je ne l’ai pas encore vu, je ne peux pas non plus dire qu’il sera là », a livré sur RMC un Gérard Lopez qui sera tout de même très attendu par ses supporters au sujet du visage du LOSC pour la saison 2018-19.