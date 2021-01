LOSC : Galtier verrouille son défenseur vedette

Dans : LOSC.

Impressionnant avec le LOSC depuis son arrivée, Sven Botman intéresse notamment Liverpool.

Aux côtés de José Fonte, Sven Botman forme l'une des charnières les plus solides de Ligue 1. Recruté en provenance de l'Ajax l'été dernier pour environ 8 millions d'euros, le défenseur a eu une adaptation éclaire avec le LOSC. Des prestations remarquées Outre-Manche. À tel point que Jürgen Klopp a coché son nom sur sa liste de recrues potentielles pour combler les blessures de Van Dijk et Gomez. Les Reds voudraient profiter de la situation économique de Lille pour recruter un joueur performant pour un montant abordable. Mais selon Christophe Galtier, il n'y a aucune chance que le Néerlandais ne quitte le Nord de la France cet hiver.

« Ça fait trois ans qu'on se trouve dans un mercato permanent et ça ne va pas changer aujourd'hui. On annonce beaucoup de départs à chaque mercato. Mais je ne vois pas Sven partir cet hiver. D'autant plus que la DNCG n'a pris aucune mesure à l'encontre du club. Je ne crois pas, vu notre situation sportive, que le club souhaite vendre des joueurs » a répondu l'entraîneur lillois. Actuellement 2e de Ligue 1, les Lillois auront besoin de leur joueur jusqu'à la fin de saison pour se qualifier en Ligue des Champions, et pourquoi pas jouer le titre en cas de méforme du PSG. L'été prochain en revanche, on voit mal comment les dirigeants du LOSC pourraient retenir leur joueur. Rappelons qu'en plus de Liverpool, Sven Botman est également sur les tablettes de l'Inter Milan d'Antonio Conte.