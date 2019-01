LOSC : Galtier s'énerve, la DNCG plombe le mercato de Lille !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Présent ce vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a évoqué le mercato de Lille, lequel est pour l'instant totalement à l'arrêt, la DNCG n'ayant pas encore tranché concernant la formation nordiste. Et le coach du LOSC ne le cache pas, il juge anormal que le cas de Lille soit toujours en attente, et Christophe Galtier estime que cela pénalise inévitablement le LOSC par rapport à ses rivaux.

Et l'entraîneur lillois de balancer sa vérité. « Concernant le mercato, il y a des incertitudes, comme dans tous les autres clubs. Aujourd’hui aucun club peut se dire qu’il ne va pas bouger, il peut se passer de beaucoup de choses (...) On attend la décision de la DNCG, qui devrait arriver à priori le 6 janvier, pour ouvrir le mercato. C'est une situation agaçante car on est le seul club dans cette situation d’attente. Tout le monde peut travailler et recruter, et nous on patiente, j’espère qu’elle tombera avant le 29 janvier. Je défends mon président et mon institution et en tant qu'entraîneur, je trouve que ce traitement n'est pas égal, c’est comme ça. Déjà l’an dernier on a été frappé par une interdiction de recruter, c’était exceptionnel. Mais si l’effectif ne bouge pas, je ne souhaitais pas forcément faire signer des joueurs », a clairement fait savoir Christophe Galtier, impatient d'en savoir plus.