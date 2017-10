LOSC : Frustré et fâché, Lopez met la pression sur Bielsa

Dans : LOSC, Ligue 1.

Ce dimanche soir, le LOSC accueille l’Olympique de Marseille en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Une rencontre capitale pour les Dogues, qui pointent actuellement à la 19e place du classement. Décideur final de recrutement et patron du secteur sportif au sein du club, Marcelo Bielsa est vivement critiqué dans le Nord, à tel point que ses méthodes de travail ont été remises en cause par ses propres joueurs cette semaine. Dans une interview accordée à Téléfoot ce dimanche, le propriétaire lillois Gérard Lopez a également mis la pression sur le technicien argentin.

« Je suis triste, je suis fâché. On a annoncé le Top 5. Et est-ce qu’on peut encore l’atteindre ? Ce n’est pas impossible, mais ça sera très compliqué. Bielsa ? Il n’est pas sur un siège éjectable, car on veut travailler avec lui. Mais il est sous pression, oui. Il n’y a pas d’échéance. La situation est inacceptable et elle l’était déjà il y a deux ou trois semaines. Il faut prendre des décisions. Est-ce que ça passe par des changements ? Peut-être, sans doute » a répondu l’homme d’affaires luxembourgeois, qui envoie clairement la balle dans le camp de Marcelo Bielsa. Si les résultats n’arrivent pas très rapidement, l’ancien coach de l’OM pourrait être remercié. Cela reste néanmoins difficile à imaginer. Pour l’instant…