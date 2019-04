LOSC : Et si Tottenham s'offrait Pépé à la surprise générale ?

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Paris, Barcelone, Inter Milan, Manchester United, Arsenal, Bayern Munich… Ces dernières semaines, de nombreux grands clubs européens ont été associés à Nicolas Pépé, auteur d’une saison exceptionnelle au LOSC. Mais à en croire les informations obtenues par le média britannique Football Insider, un invité surprise pourrait bien semer la zizanie dans ce dossier : Tottenham. Demi-finaliste de la Ligue des Champions, l’écurie de Mauricio Pochettino fait le forcing pour tenter d’obtenir la signature de l’international ivoirien.

Des discussions entre les agents de Nicolas Pépé et la direction de Tottenham se seraient d’ores et déjà tenues. Reste maintenant à voir si Mauricio Pochettino, entraîneur immensément respecté et qui pourrait faire pencher la balance dans ce dossier, parviendra à convaincre Nicolas Pépé, pour qui Tottenham est prêt à faire une offre comprise entre 60 et 70 ME au mercato. Suffisant pour faire céder Gérard Lopez, et les dirigeants du LOSC ? Il évidemment encore bien trop tôt pour le dire…