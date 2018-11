LOSC : En feu à Lille, ce buteur est prêt à faire un choix contre la France

Dans : LOSC, Equipe de France, Foot Mondial.

Déjà auteur de 7 buts et 1 passe décisive, Jonathan Bamba est assurément l’un des principaux artisans de l’excellent début de saison du LOSC.

Et forcément, ses performances attisent les convoitises. Des clubs en vue du prochain mercato, mais également… des sélections. International espoir français, Joanthan Bamba est aussi courtisé par la Côte d’Ivoire, son pays d’origine. Et interrogé par TF1, l’attaquant nordiste n’a pas caché qu’il n’avait pas encore pris de décision définitive. Didier Deschamps peut trembler...

« Est-ce possible que je dise oui à la Côte d’Ivoire ? Pourquoi pas. Mais pour le moment je suis international français donc ça va pour l’instant » a expliqué Jonathan Bamba, avec le sourire mais qui laisse tout de même planer une menace, lui qui compte 15 sélections avec l’Equipe de France Espoirs de Sylvain Ripoll. Pour rappel, les Bleuets sont qualifiés pour le championnat d’Europe en juin 2019 et assurément, Jonathan Bamba fera partie de l’aventure... s’il n’a pas pris de décision contraire d’ici l'échéance. Du côté de la Fédération, on fera certainement le nécessaire dans les prochaines semaines pour tenter de convaincre celui qui pourrait être sollicité par Didier Deschamps, un jour.