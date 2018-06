LOSC : Costil ou Pelé, Lille voit très grand pour son n°1

Dans : LOSC, Mercato, OM, Bordeaux.

Christophe Galtier l’a annoncé la semaine dernière, il va continuer comme entraineur de Lille malgré les problèmes financiers du LOSC.

L’ancien coach de l’ASSE sait que le mercato va être compliqué, mais cela ne l’empêche pas d’être ambitieux. Notamment au poste de gardien de but, où la saison de Mike Maignan n’a pas rassuré grand monde. C’est pour cela que le technicien nordiste espère l’arrivée d’un portier capable de faire l’unanimité. Et Galtier vise haut. Trop haut ?

Selon France Football, le LOSC ambitionne de faire venir Benoit Costil, qui n’a pas totalement convaincu à Bordeaux, et semble avoir du mal à se fondre totalement dans le moule. Une arrivée qu’il sera toutefois difficile à financer, tant au point de vue du transfert mais surtout du salaire de l’ancien numéro 3 des Bleus, alors que les finances des Dogues sont scrutées à la loupe. L’autre dossier ouvert par Galtier pour ce poste de dernier rempart se nomme Yohann Pelé, qui compte partir de l’OM si on ne lui propose pas de prolongation. L’ancien gardien du Mans et de Toulouse pourrait apprécier une proposition sur le long terme, et ainsi représenter une recrue d’ampleur et pas trop onéreuse pour Lille cet été.