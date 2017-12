LOSC : Ce joueur à 20ME ouvre la porte à un départ !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Dans le viseur de la DNCG, le LOSC de Gérard Lopez devrait être actif au mercato. En effet, plusieurs joueurs devraient quitter le club afin de soulager les finances de l’écurie nordiste. Récemment, le nom de Thiago Mendes a filtré. Mais le Brésilien ne devrait pas être vendu par Marc Ingla, ce dernier préférant se séparer d'Ibrahim Amadou. Estimé à environ 20ME par la direction du LOSC, le capitaine de 24 ans a confié à La Voix du Nord qu’il envisageait clairement un départ.

« Dans un futur proche, mon souhait est d’aller à l’étranger. Il y a des championnats comme l’Angleterre, l’Allemagne ou l’Espagne qui m’attirent. C’est dans un petit coin de ma tête. J’ai déjà eu des opportunités de partir (Schalke 04) et je ne l’ai pas fait car je voulais emmagasiner de l’expérience en Ligue 1 et ne pas partir en étant inconnu » a-t-il confié. Désormais, la donne est différente et celui qui était l’homme de base de Marcelo Bielsa pourrait quitter Lille en cas d'offre satisfaisante pour tout le monde en janvier...