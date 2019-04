LOSC : Briller en C1 avec 50 ME, le conseil de Pierre Ménès

Dans : LOSC, Mercato, Ligue des Champions.

Brillant ce dimanche face au Paris Saint-Germain, Lille a fait exploser comme rarement la défense du club de la capitale.

Nicolas Pépé a encore une fois été le détonateur et sa cote continue d’augmenter en flèche. Son président l’avait confirmé avant le match, il sera impossible pour le LOSC de le retenir financièrement, et les dirigeants nordistes n’en ont plus l’envie également, car le besoin économique est de faire une belle vente. Mais quelle équipe présentera donc Lille en Ligue des Champions la saison prochaine ? De nombreux joueurs seront courtisés et cela peut faire peur, même si Pierre Ménès espère que les Dogues se limiteront à un ou deux départs, tout en renforçant leur équipe de manière intelligente.

« Je pense que Pépé va avoir énormément de demandes. Il faudra voir à quelle hauteur. On peut penser que cela va se faire au minimum à hauteur de 50 ME. Au minimum. Avec 50 ME, tu peux faire un recrutement. Mathématiquement, tu peux faire un joueur à 5 ME, et trois joueurs à 15 ME », a livré le consultant de Canal+, persuadé que Lille peut faire bonne figure avec un nouveau mercato intelligent. Mais en perdant ses meilleurs joueurs, le LOSC risque tout de même d’avoir du mal à tenir la route avec les énormes attentes que sa belle saison suscite.