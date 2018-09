LOSC : 4 buts en 5 matchs, Pepe met déjà le feu au mercato !

Dans : LOSC, Mercato, Premier League, Liga.

Auteur de 4 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison, Nicolas Pépé réalise un départ canon au LOSC.

Courtisé par l’Olympique Lyonnais cet été, l’international ivoirien avait pris la décision de rester dans le Nord pour poursuivre sa progression. Visiblement, il a fait le bon choix puisque rien ne lui résiste depuis l’entame du championnat. Et du côté des cadors européens, les performances de Nicolas Pépé ne sont évidemment pas passées inaperçues…

Ainsi selon les informations de Téléfoot, Arsenal se serait d’ores et déjà positionné pour recruter l’attaquant lillois au mercato hivernal. S’il s’agit de la piste la plus concrète, d’autres écuries surveillent également la progression de Nicolas Pépé, lequel aurait notamment tapé dans l’œil des dirigeants du FC Barcelone et du Real Madrid. Reste à savoir si le joueur, visiblement très attaché au LOSC comme le prouvent ses célébrations contre Amiens samedi soir, acceptera de partir cet hiver. Au vu de son positionnement lors du mercato estival, c’est loin d’être une certitude. Même si du côté de Gérard Lopez, on ne résistera certainement pas longtemps en cas de grosses propositions.