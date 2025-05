Lille tourne autour d'un énorme attaquant

Dans : LOSC.

Par Nathan Hanini

À l’aube d’une transition, le LOSC va vivre un été 2025 mouvementé. Les dirigeants des Dogues s’attendent à beaucoup de départs. Des profils ont déjà été ciblés pour les remplacer.

Le LOSC va devoir chercher des opportunités sur le mercato. Après avoir raté la Ligue des champions lors des dernières journées de Ligue 1, les hommes de Bruno Genesio disputeront l’Europa League la saison prochaine. Après une saison marathon, Lille va vivre un été jonché de départs. En plus de son serial buteur Jonathan David, les Nordistes vont perdre, Angel Gomes et Rémy Cabella. Les cas de Luca Chevalier, Benjamin André et Edon Zhegrova restent en suspens. Face à cela, les dirigeants du club ont planché sur des potentiels remplaçants. Selon le journal l’Equipe, le LOSC suit de près le jeune norvégien Sindre Walle Egeli. Le natif de Larvik est courtisé par quelques autres clubs européens.

Un transfert à 15 millions

Le LOSC a approché Sindre Walle Egeli !🇳🇴



Le club de Ligue 1 s'est renseigné sur l'attaquant norvégien évoluant à Nordsjælland 🇩🇰 et a même noué des contacts avec son entourage.👀



Si ça venait à se concrétiser, Lille compterait un attaquant à l'énorme potentiel dans ses rangs… pic.twitter.com/tl7HdkPYmH — Nordisk Football (@NordiskFootball) May 21, 2025

Le jeune norvégien de 18 ans s’est démarqué du côté de Nordsjaelland au Danemark. Formé du côté de Sandefjord en Norvège, Sindre Walle Egeli a connu en fin d’année 2024 sa première sélection avec l’équipe nordique. Auteur de neuf buts et huit passes décisives en 32 apparitions cette saison, l’ailier droit pouvant également jouer dans l’axe est courtisé par de nombreux clubs. Le quotidien français précise que Feyernoord avait sondé le club danois cet hiver. En contrat jusqu’en 2028, son prix tourne autour des 15 millions d’euros. Un prix qui pourrait refroidir les dirigeants nordistes.

L’Equipe précise cependant que les Dogues avanceront prudemment sur ce dossier. Le jeune Sindre Walle Egeli n’a pas encore terminé la saison avec son club de Nordsjaelland. Il reste encore une journée à disputer contre Copenhague ce dimanche dans le cadre de la Superliga.