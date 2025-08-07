Lille refuse un transfert scandaleux à 15 ME

Dans : LOSC.

A la recherche d’un latéral gauche, Lille a bien manifesté un intérêt pour Bradley Locko. Mais le prix excessif fixé par Brest, à savoir 15 millions d’euros, a effrayé le club nordiste qui n’a pour l’instant pas donné suite.

Très affaibli par les départs de Gabriel Gudmundsson et d’Ismaily, le LOSC cherche activement un latéral gauche d’ici la fin du mercato. Le club nordiste cible Romain Perraud du Betis Séville, mais ce n’est pas tout. Le nom de Bradley Locko a également été associé aux Dogues ces dernières heures. De retour après une très longue blessure qui l’a éloigné des terrains pendant quasiment un an, le joueur du Stade Brestois plaît au staff de Bruno Genesio. Il est pourtant peu probable de le voir débarquer du côté de Pierre-Mauroy dans les jours à venir si l’on se fie aux informations du compte spécialisé Marée Rouge sur X.

Le média proche du Stade Brestois affirme que le prix fixé par le club breton est trop élevé aux yeux de l’état-major lillois. « Selon nos informations, Lille n'est, pour le moment, pas intéressé par Bradley Locko. Son prix (environ 15M€) est en effet, pas dans la gamme de prix recherché par le LOSC pour ce poste. Le SB29 avance sur une prolongation mais rien n'est figé dans un sens ou dans l’autre » explique le compte spécialisé sur l’actualité du Stade Brestois.

Bradley Locko trop cher pour Lille

La piste Bradley Locko est donc loin d’être bouillante pour le LOSC malgré les informations de L’Equipe, qui affirmait ces dernières heures que des discussions se tenaient entre les deux clubs pour tenter de trouver un accord. Du côté de Brest, il semblerait qu’un prix volontairement haut ait été fixé dans le but de conserver le joueur, avec l’espoir de le prolonger. Son bail actuel court jusqu’en 2027 et Eric Roy a bien l’intention de continuer l’aventure avec Bradley Locko, qui fait cette saison son grand retour après quasiment un an d’absence en raison d’une blessure au tendon d’Achille.