Lille : Gourvennec dédie le titre à Galtier !

Dimanche soir, Lille a remporté le Trophée des Champions 2021 en battant le PSG à Tel-Aviv (1-0).

Entreprenants en première mi-temps, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont fait le dos rond après la pause. Sur la lancée du titre de champion de France, le LOSC a réussi l’exploit de remporter le Trophée des Champions face au PSG, toutefois privé de la majorité de ses stars (Marquinhos, Sergio Ramos, Donnarumma, Verratti, Di Maria, Neymar, Mbappé, etc). Un bel exploit que Jocelyn Gourvennec a tenu à dédier à Christophe Galtier après la victoire des Dogues. Car le nouvel entraîneur de Lille n’oublie pas le travail formidable effectué dans le Nord par celui qui porte désormais les couleurs de l’OGC Nice.

« Quand on joue un trophée, ce qui compte, c'est le titre. On a souffert en seconde période parce qu'il y avait une qualité technique élevée en face de nous. On a beaucoup subi mais les joueurs ont l'habitude. Il y a eu aussi des moments comme ça la saison dernière, et on a su rester solides. Ce n'est pas facile de prendre la suite de Christophe (Galtier, parti à Nice). Je le pense et je le dis très simplement : je partage ce titre avec lui parce qu'il a fait un travail remarquable avec son staff. C'est un peu son titre. C'est bien de commencer sur une note positive. Il y a une force collective dans cette équipe, et du talent aussi. On a retrouvé ça ce soir » a lancé le nouvel entraîneur de Lille, dont la classe et la dédicace feront de toute évidence plaisir à Christophe Galtier, qui a quitté le LOSC sur un titre de champion de France pour relever un nouveau défi à l’OGC Nice. Mais qui a certainement sauté de joie devant la victoire des Dogues dimanche soir.