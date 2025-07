Lille ‍: Giroud promet de marcher sur la Ligue 1

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

C'est désormais officiel, Olivier Giroud a fait son grand retour en Ligue 1 en signant avec le LOSC. A l'occasion de sa conférence de presse de présentation, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a rassuré sur son état physique et sur l'énergie dont il dispose.

Après Paul Pogba, voilà qu'un autre champion du monde 2018 fait son arrivée dans le championnat de France de Ligue 1. Après 13 ans passés à vagabonder en Angleterre (Arsenal, Chelsea), en Italie (AC Milan) puis en MLS (Los Angeles FC), Olivier Giroud a officiellement acté son retour dans son pays natal. En effet, le natif de Chambéry portera le maillot du LOSC la saison prochaine après avoir signé un contrat d'un an chez les Dogues. A l'occasion de cette grande nouvelle, les dirigeants lillois ont rapidement organisé une conférence de presse de présentation du joueur. L'occasion pour les journalistes de poser leurs questions, et pour l'intéressé de rassurer sur sa forme physique.

« Je reviens pour le plaisir du jeu »

LOSC : Olivier Giroud se balade dans les rues de Lille https://t.co/BRMyl8F4F6 — Foot01.com (@Foot01_com) July 1, 2025

« La compétition, la concurrence m’a toujours fait avancer dans ma carrière. Il est important d’avoir de la diversité sur le plan offensif. Physiquement je me sens bien, je suis motivé, avec cette passion du jeu qui m’anime. Je sais que je peux apporter, je vais faire le maximum et c’est pour ça que j’ai choisi ce projet sportif. J’ai beaucoup d’excitation et peu d’appréhension. Je ne suis pas inquiet sur mon niveau de jeu, mes capacités physiques. J’ai choisi de revenir dans un championnat que je connais, avec des caractéristiques qui me correspondent, une façon de travailler que je connais. Je reviens pour le plaisir du jeu, dans un championnat qui me correspondra plus », a déclaré Olivier Giroud au sujet de ses capacités physiques et de l'intérêt de son retour en France.