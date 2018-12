Lille : Fonte se la joue dirigeant et dévoile son mercato parfait

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Tout proche de descendre en Ligue 2 la saison dernière, Lille est désormais un sérieux candidat au podium.

Grâce au travail de Christophe Galtier bien évidemment, mais également grâce au recrutement de plusieurs joueurs d’expérience comme José Fonte qui ont permis de stabiliser l’équipe nordiste. D’ailleurs, le Portugais de 35 ans voit grand pour l’avenir du LOSC. Et pour cause, dans un entretien accordé à La Voix du Nord, il a expliqué qu’il souhaitait marquer l’histoire du club, en remportant une coupe ou en accrochant la deuxième place. Mais pour cela, il faudra bien gérer le mercato. Dans ce domaine, Luis Campos est le spécialiste. Mais José Fonte y est allé de ses petits conseils…

« Si on continue comme cela, s’il n’y a pas beaucoup de départs au mercato, on peut faire 2ème ou 3ème. Le PSG est hors d’atteinte. Je connais la réalité du LOSC. Le club doit vendre un ou 2 joueurs. Mais pas plus que ça ! On va voir, j’ai beaucoup de confiance en Luis Campos et Christophe Galtier. On a des solutions dans le groupe. Si un ou 2 joueurs partent, ce n’est pas un problème. Mais j’aimerais que tout le monde reste, car on est bien ensemble. J’ai envie de marquer l’histoire ici en gagnant la Coupe de France ou en étant deuxième » a expliqué le champion d’Europe 2016 avec le Portugal. Un discours de leader que les dirigeants et supporters de Lille apprécieront à coup sûr.