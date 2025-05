Lille ‍: Bruno Genesio confirme, il reste au LOSC ‍!

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Depuis 24 heures, il y avait une vraie incertitude concernant l'avenir de Bruno Genesio sur le banc du LOSC, l'entraîneur ayant des différents sportifs avec Olivier Létang. Mais l'ancien coach de l'OL a confirmé sa présence la saison prochaine.

Le suspense n'aura pas duré longtemps, et cela va probablement rassurer les supporters lillois qui craignaient une nouvelle révolution durant cette intersaison. Bruno Genesio sera bien l'entraîneur du club nordiste la saison prochaine, et c'est ce dernier qui l'a personnellement annoncé au quotidien La Voix du Nord. Une information qui a également été confirmée par Olivier Létang. Démentant d'éventuelles tensions entre eux, les deux hommes ont indiqué que même s'ils n'étaient toujours d'accord à 100%, cela était normal et que leur collaboration était parfaite. Le départ de Bruno Genesio n'est pas et n'a jamais été à l'ordre du jour du côté du LOSC malgré ce que L'Equipe avait affirmé dimanche.

Genesio ne quittera pas Lille

Le média sportif avait indiqué que Genesio serait lassé de voir Létang s'occuper de tout, et même de ses choix, ce que le technicien de 58 ans n'apprécierait pas, au point d'envisager de claquer la porte. Mais les deux hommes ont donc démenti tout cela, et la porte ne sera pas claquée par Bruno Genesio cet été. Lille, qui est qualifié pour la prochaine Europa League après avoir fini 5e de Ligue 1, va pouvoir entamer le mercato sereinement. Et compte tenu du départ de plusieurs cadres, Jonathan David par exemple, il va y avoir du travail pour Olivier Létang, en accord avec son coach.