LOSC ‍: Létang l'agace, Genesio prêt à quitter Lille

En décrochant la cinquième place de Ligue 1, le LOSC s'est assuré de jouer une coupe européenne la saison prochaine. Mais dans les coulisses lilloises, cela secoue un peu entre Olivier Létang et Bruno Genesio.

La saison lilloise s'est achevée par une précieuse victoire contre Reims (2-1), un résultat qui permet au LOSC de finir cinquième, et donc de disputer l'Europa League, tandis que son adversaire jouera, lui, un barragiste pour sauver sa place en Ligue 1. Tout est bien qui finit bien pour le club nordiste, sauf que ce dimanche, L'Equipe révèle que la situation est très tendue entre Olivier Létang et Bruno Genesio, au point même que ce dernier n'est pas encore tout à faire certain d'être sur le banc lillois la saison prochaine. « Je veux connaître les grandes orientations. J'ai un contrat jusqu'en 2026. Les contrats sont faits pour être honorés. Après, il y a un bilan à faire. Et des réponses à apporter à certaines questions », a confié l'ancien entraîneur de l'OL au moment de faire son bilan personnel.

Prise de tête à Lille

Selon nos confrères, Genesio estime que Létang prend trop de place dans le vestiaire et n'a pas respecté certains engagements. « Le Lyonnais apprécie son président, Olivier Létang, sur le plan personnel. Il a beaucoup plus de mal professionnellement. Il a d'ailleurs songé à quitter le Nord et s'en est ouvert auprès de son patron (...) Genesio réclame des garanties sur le fonctionnement du club où son président, très interventionniste, crispe l'encadrement sportif et d'autres salariés. Il semblerait également qu'il existe un contentieux entre Genesio et Létang, lié à des promesses ou des engagements formulés lors de sa signature l'été dernier mais non tenus », explique Joël Domenighetti.