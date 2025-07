Lille imite le PSG et craque pour un attaquant portugais

Le LOSC poursuit sa reconstruction. Après la fin d’un cycle, la formation de Bruno Genesio se renouvelle. Après l’arrivée du jeune Marius Broholm, les Dogues vont signer un autre prospect, le Portugais, Félix Correia.

Malgré les départs libres de plusieurs cadres comme Angel Gomes ou Jonathan David, le LOSC reste ambitieux. Les Dogues ont déjà bouclé le recrutement de plusieurs éléments. Outre la venue de Marius Broholm pour six millions d’euros en provenance de Rosenborg, les Nordistes ont enregistré le retour d’Olivier Giroud. Le portier du FC Metz Arnaud Bodart débarque également libre. Ce dimanche, Fabrizio Romano confirme qu’un accord avec Gil Vicente a été trouvé pour le jeune Félix Correia. Le Portugais va donc s’engager dans le Nord de la France prochainement. Il sera un renfort intéressant pour l’effectif de Bruno Genesio.

🚨🔴⚪️ Lille have agreed deal to sign Félix Correia, here we go!



Deal in place with Gil Vicente for the 24-year-old Portuguese winger as Lille will pay €7m. pic.twitter.com/3uLmo1xFmi