Le LOSC tente le gros coup Benjamin Pavard

Par Guillaume Conte

Benjamin Pavard de retour au LOSC. Ce n'est plus un fantasme puisque le club nordiste a décidé de tenter sa chance avec l'international français, qui retrouverait Olivier Giroud dans le Nord.

Mis à l’écart du côté de l’Inter Milan, Benjamin Pavard ne sera pas conservé par le club lombard. Ce dernier cherche à s’en séparer et ne sera pas trop regardant étant donné qu’il possède un très encombrant salaire et un contrat l’emmenant jusqu’en 2028. Autant dire qu’il faudra être costaud pour aller le recruter mais selon Le Petit Lillois, le LOSC a décidé de tenter sa chance. Après avoir perdu beaucoup de joueurs capitaux, la venue d’un élément de prestige, ancien du club bien évidemment, serait un signal fort en vue de la saison à venir, avec la Ligue Europa au programme tout de même.

🔃 À 15 jours de la fin du mercato, le LOSC espère au mieux 4 recrues. Plusieurs options sont étudiées en défense, dont celle menant à Diego Carlos. Cependant, les dirigeants du LOSC ont en tête un nom plus ambitieux mais beaucoup moins réalisable.https://t.co/cat3pWyJTx — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) August 15, 2025

Les Dogues ont décidé de tenter leur chance, malgré le côté compliqué de la situation sur le plan financier. La présence d'Olivier Giroud, l'un de ses compères champion du monde en 2018, pourra-t-elle peser ? L’autre objectif des Nordistes en défense sera de faire revenir en Ligue 1 un certain Diego Carlos, longtemps taulier du FC Nantes et désormais au Fenerbahçe. Cela pourrait toutefois devoir attendre les derniers jours du marché des transferts. Mais le LOSC ne manque pas d’idées pour se renforcer, après un mercato qui a vu de nombreux joueurs capitaux comme Jonathan David, Lucas Chevalier, Angel Gomes et Bafodé Diakité.