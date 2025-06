Le LOSC s'apprête à récupérer un beau chèque

Dans : LOSC.

Par Nathan Hanini

Prêté par le LOSC en début de saison du côté de l’Union Berlin, Andrej Ilic va rester en Allemagne. Selon Bild, le club berlinois va lever l’option d’achat de quatre millions d’euros.

Après six petits mois du côté de Lille, Andrej Ilic a été prêté à l’Union Berlin après une grave blessure au péroné. Le Serbe, d’abord placardisé en Allemagne, a fini par s’imposer en deuxième partie de saison. L’ancien de Vålerenga a profité du changement d’entraineur et de l’arrivée de Steffen Baumgart pour jouer et s’imposer dans le onze de départ. Cette saison, Ilic a inscrit sept réalisations en 16 rencontres. Dans le quotidien allemand Bild, le joueur raconte cette saison en demi-teinte : « C’était le pire moment de ma carrière, c’était très dur pour moi. Si vous ne jouez pas et que vous ne savez pas pourquoi, c’est le cœur qui est touché. À l’entraînement, j’ai essayé de ne pas le laisser paraître, mais j’étais très en colère. L’entraîneur ne m’a même jamais parlé. Ce n’était pas une période facile pour moi, mais le club a heureusement continué à croire en moi, » confiait-il peu après la dernière journée de Bundesliga.

Option d’achat levée, le LOSC gagnant

Mais avec ce regain de performance, Andrej Ilic a su convaincre les dirigeants de l’Union Berlin de lever l’option d’achat. Le journaliste Lorenzo Lepore explique que les deux clubs ont débuté des négociations. L’option d’achat se situe entre 4 et 5 millions d’euros. Pour rappel, l’attaquant était arrivé au LOSC pour la somme de 3,5 millions d’euros à l’hiver 2024. À 25 ans, il devrait donc continuer de s’épanouir Outre Rhin. Selon le Petit Lillois, l’officialisation du transfert ne devrait pas tarder après que le marché a officiellement ouvert ses portes ce dimanche 1er juin.