LdC : L’Inter rêve de tomber sur Lille, attention au karma

Dans : LOSC.

Par Baptiste Mulatier

Le LOSC a déjoué les pronostics en terminant premier de son groupe de Ligue des champions. Alors la presse italienne ne le cache pas, l’Inter, deuxième derrière le Real Madrid, espère affronter les Dogues en huitièmes de finale.

« On peut dire que c'est un exploit », a savouré Jocelyn Gourvennec au micro de RMC Sport ce jeudi, au lendemain de la qualification historique du LOSC pour les huitièmes de finale. C’est la deuxième fois de l’histoire du club, après 2007, que Lille rejoint le top 16 européen. La dernière fois, il y a donc quatorze ans, les Dogues avaient terminé deuxièmes derrière l’AC Milan. Cette fois, ils ont fait encore mieux en se hissant à la première place de ce groupe homogène, mais avec des équipes plus expérimentées sur le papier. Les hommes de Jocelyn Gourvennec étaient mal partis avec deux petits points en trois rencontres. La victoire au FC Séville (2-1) a finalement donné un élan à cette équipe qui a été brillante pour battre ensuite le RB Salzbourg (1-0) et le Vfl Wolfsburg, en Allemagne, ce mercredi soir (3-1). Le LOSC, surprise de cette phase de groupes, fait déjà saliver certains deuxièmes.

L’Inter espère affronter Lille

Le LOSC se retrouve aux côtés de Liverpool, Manchester City, l'Ajax, le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United et la Juventus. Alors forcément, Lille fait sur le papier office de bon tirage aux côtés de ces grandes équipes européennes. Mais est-il bon de le dire ? la Gazzetta dello Sport rapporte les propos qui transpirent du vestiaire interiste en cette semaine européenne : « L’inter espère affronter Lille ». Ce genre de déclaration peut motiver encore un peu plus les Lillois, s’il le fallait, en cas de possible confrontation avec l’Inter. Le karma peut même frapper dans ce genre de situation, l'histoire du football l'a montré. Pour rappel, les adversaires potentiels du LOSC en huitièmes de finale de la Ligue des champions sont : l'Atlético de Madrid, le Sporting Lisbonne, l'Inter, Benfica, Chelsea, Villarreal ou l'Atalanta. Le tirage au sort de ces huitièmes de finale de Ligue des champions aura lieu lundi à midi.