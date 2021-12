Le LOSC qualifié et premier !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des Champions, 6e journée, groupe G

Volkswagen Arena, Wolfsburg

Wolfsburg – LOSC 1-3

Buts de Yilmaz (11e), David (72e), Gomes (78e) pour le LOSC ; Steffen (89e) pour Wolfsburg.

Solide et appliqué, le LOSC n'a laissé aucune chance à Wolfsburg ce soir en Allemagne 1-3. Les Dogues ramènent dans leur valise la qualification pour les huitièmes et surtout la première place du groupe.

Lille avait son destin en main avant cette dernière journée. Un nul qualifiait les Dogues, une victoire leur assurait la première place du groupe. Il ne fallait ainsi pas s’attendre à voir le LOSC faire le jeu mais plutôt à bien attendre et contrer, une tactique souvent payante la saison passée et qui allait se vérifier très tôt ce soir. A la 11e minute, sur un corner de Wolfsburg capté par Grbic, le ballon arrivait à Celik qui lançait Ikoné. La course du Français débouchait sur un centre et une finition propre de Yilmaz pour son second but européen cette saison. Ensuite, les Lillois se contentaient de bien défendre, subissant quelques chaleurs à cause notamment de Waldschmidt. Weghorst, l’attaquant néerlandais des Loups était bien muselé et n’avait pas se situation à se mettre sous la dent.

Quelle relance rapide d'Ivo Grbic !



Le portier lillois amorce un contre qui termine dans les pieds de @yilmazburak17. Le Turc ne se fait pas prier et ouvre le score 😍#WOBLOSC #UCL 0-1 | ⏱ 12' https://t.co/n6kryhMrZN — LOSC (@losclive) December 8, 2021

Les Lillois géraient bien leur match et Ikoné était proche en début de seconde période de planter un second but. Toutefois, Casteels le portier belge était vigilant. Peu à peu, les Allemands étaient de moins en moins dangereux et les frayeurs étaient plus dans le camp des Loups que celui des Dogues. Casteels loupait un dégagement (64e), mais Ikoné n’arrivait pas à trouver Yilmaz. Finalement, les Lillois venaient punir Wolfsburg dans les 20 dernières minutes. Angel Gomes faisait une entrée décisive. D’abord, il servait en profondeur David et le Canadien ajustait avec le poteau Casteels. Puis, quelques minutes plus tard, Gomes était à la conclusion pour battre un Casteels impuissant et sceller la qualification nordiste. Steffen venait réduire le score d'une belle frappe pour les Allemands à la 89e minute. Avec ce succès, le LOSC finit en tête du groupe avec 11 points et sera accompagné en huitièmes de Salzbourg. Les Autrichiens ont battu Séville 1-0, envoyant les Andalous en Ligue Europa.