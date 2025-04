L1 ‍: Lille revient en course pour le podium ‍!

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

En s'imposant ce dimanche face à Auxerre (3-1), le LOSC redevient un prétendant sérieux au podium et met la pression sur Monaco et l'OM.

Lille s'est rappelé au bon souvenir de l'OM, Monaco et l'OL grâce à sa victoire contre l'AJA ce dimanche au stade Pierre-Mauroy. En effet, les joueurs de Bruno Genesio remontent à la quatrième place du classement de Ligue 1 avec deux points de retard sur Marseille, qui se déplacera dans le Nord dans deux semaines, et un point sur le club de la Principauté. Face à une équipe bourguignonne qui s'était imposée à Rennes lors de son déplacement, le LOSC n'a pas mis longtemps à trouver la faille, puisque Meunier ouvrait le score dès la 9e minute. Juste avant la pause, David doublait la mise et permettait à Lille de pouvoir gérer plus sereinement la seconde période.

Auxerre revient au score mais trop tard

Car même si Auxerre haussait le ton à l'entame du dernier quart d'heure, la défense lilloise tenait bon et ne laissait pas la place au moindre suspense, du moins, le croyait-on. Lille était tout proche de signer un 3-0, le but d'Ethan Mbappé étant refusé pour hors-jeu à la 90e, et on pensait que l'affaire était entendue. Mais, à l'entame du temps additionnel, sur un contre, Siyanoko était au duel avec deux joueurs lillois, et son tir était poussé au fond des filets de Chevalier par l'infortuné Alexsandro (90e+1), qui en plus blessait son gardien de but. L'AJA se ruait à l'attaque pour tenter d'égaliser, le LOSC étant clairement en panique. Mais, sur un ultime contre, David réussissait à échapper aux défenseurs auxerrois, puis au portier de l'AJA et tuait définitivement le suspense (3+1, 90e+6).

90' I 3️⃣-1️⃣



Le doublé pour Jona' en contre sur probablement la dernière occasion du match 💪@signiticapp #LOSCAJA pic.twitter.com/5QboYay32q — LOSC (@losclive) April 20, 2025

Avec cette victoire, Lille revient dans la course à la Ligue des champions, et si ce dimanche soir l'OL s'impose à Saint-Etienne, on pourrait avoir droit à un formidable finish, loin du PSG, dans la bataille pour le podium de la Ligue 1.