L1 : Le PSG est prévenu, Lille vise le sommet

Dans : LOSC.

Vainqueur de Monaco ce dimanche (2-1), Lille est virtuellement deuxième de Ligue 1, en attendant les matchs en retard de l’OM.

Avec cinq points de retard et le même nombre de matchs au compteur que le PSG, les Dogues peuvent rêver du titre de champion de France. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain demeure l’immense favori à sa propre succession. Mais à Lille, on ne veut rien s’interdire à l’instar d’un Jonathan Bamba très ambitieux. De nouveau performant sur le côté gauche de l’attaque lilloise contre Monaco dimanche après-midi, l’ancien attaquant de Saint-Etienne a fait savoir dans une interview accordée à TF1 que le LOSC allait se battre jusqu’au bout pour titiller le PSG. Une concurrence qui sera sans doute vue d’un bon œil par le club de la capitale, qui s’est souvent plaint de la facilité de la Ligue 1. Un luxe qui lui portait ensuite préjudice en Ligue des Champions…

« On est ambitieux, on a un groupe de qualité. L’effectif est bâti vraiment pour être au top de notre championnat, surtout à un niveau européen. Contre le PSG, on sait qu’on est outsider. À nous de faire le maximum pour pouvoir les titiller, engranger des points, et on fera les comptes à la. Mon avenir ? Aujourd’hui je suis au LOSC et j’ai une mission : maintenir le LOSC au plus haut niveau. Je ne pense pas pour le moment à un transfert » a expliqué Jonathan Bamba, pour qui l’équipe de Christophe Galtier a les armes et l’effectif suffisant pour titiller le Paris Saint-Germain en Ligue 1, tout en jouant à fond l’Europa League. Pour rappel, les Dogues ont décroché leur qualification pour les 16es de finale de la compétition en battant le Sparta Prague jeudi soir (2-1).