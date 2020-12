L1 : Lille s’offre le choc de la journée contre Monaco !

Dans : Ligue 1.

13e journée de Ligue 1

Stade Pierre Mauroy

Lille - Monaco : 2-1

Buts : David (53e), Yazici (65e) pour Lille ; Pellegri (90e) pour Monaco

Au terme d’un match maîtrisé et d’une deuxième période en mode rouleau compresseur, Lille s’est imposé face à Monaco (2-1) dans le choc de la journée.

La première mi-temps était relativement équilibrée entre les Monégasques et les Lillois dans ce véritablement duel du haut de tableau. Tactiquement, les deux défenses étaient en place et c’est en deuxième mi-temps que tout allait se décanter. Et pour cause, dès l’entame du second acte, les Dogues prenaient l’avantage par l’intermédiaire de Jonathan David, auteur de son second but de la saison (53e, 1-0). Dans la foulée, le LOSC enfonçait le clou grâce à Yazici, l’homme fort de Lille en Europa League qui se met également à marquer en championnat (65e, 2-0). La suite de la mi-temps était nettement maîtrisée par les hommes de Galtier, qui se mettaient toutefois en difficulté dans le temps additionnel lorsque Pellegri réduisait le score (90e, 2-1). Malgré un léger suspense en fin de match, Lille remportait bien ce choc et repasse virtuellement devant l’OM, qui compte deux matchs au retard.